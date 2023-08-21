Греція буде тренувати українських пілотів на F-16 - Зеленський

Країна приєднається до гарантій безпеки G7.

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F-16 для України поставлять вже незабаром / УНІАН, Скріншот

Греція буде тренувати українських пілотів на F-16, заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16, дякую за цю пропозицію", - сказав глава держави.

Окремо підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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З-поміж іншого, Зеленський також зауважив, що обговорив з прем'єром Міцотакісом ситуацію у Чорному морі і закликав допомогти з системами ППО для українського півдня.

"Україна створила альтернативний коридор у Чорному морі. Але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита. Це дуже важливо для нашого Чорноморського регіону, українських портів, зокрема для Одеси", - зазначив він.

F-16 для України

Відомо, що Україна отримає до 40 винищувачів F-16 від Нідерландів і 19 - від Данії. Однак терміни поставок літаків залежатимуть безпосередньо від навчання пілотів ЗСУ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, навчання першої групи з 70 авіаторів стартували у Данії. Також навчання розпочнуться у Великій Британії й Швеції.

Аналітики вважають, що навіть після отримання Україною F-16, парк літаків Повітряних сил нагадуватиме "зоопарк" з західних і радянських винищувачів.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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