Розширення "сірої зони" може загрожувати оточенню Авдіївки: заява військового

Основні бої, за словами військового ЗСУ, тривають у районі залізничної колії. Росія перетворює місто у "купу будівельного сміття".

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Ситуація у місті стабільно напружена / Колаж Главреда. Фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Через розширення "сірої зони" навколо Авдіївки є серйозна загроза оточення міста військами Росії, заявив в ефірі Еспресо офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов.

На Авдіївському напрямку ситуація достатньо важка, сказав він.

"Сили оборони намагаються всіма наявними засобами зупинити розширення сірих зон. У певний період ці сірі зони не несли загрози. Наразі будь-яке подальше розширення сірої зони, особливо в зоні Бердичі - Степове, буде нести певну загрозу щодо оточення Авдіївки", - зазначив Морозов. відео дня

Але поки що ця загроза не така, як хотілося б нашим ворогам, додав він.

"Основні бої тривають у районі залізничної колії, ворог не шкодує живої сили", - підкреслив боєць "Легіону Свободи"

Морозов наголосив, що російські окупаційні війська планомірно перетворюють Авдіївку на купу будівельного сміття.

"Після шалених втрат техніки, окупанти роблять акцент на застосування піхоти. Також ворог надпотужно використовує авіацію, намагаючись повністю знищити Авдіївку, щоб українським захисникам було важче вести оборону в місті, - зауважив Морозов.

Ситуація в Авдіївці

Вже майже місяць Росія веде масштабний наступ на сході України, кинувши на Авдіївський та Бахмутський напрямки найкращі підрозділи і новітні види озброєння. Тим не менше, через колосальні втрати, противник змушений постійно проводити перегрупування й час від часу зменшувати інтенсивність "м'ясних" штурмів.

За словами речника 110 ОМБР, Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця". В цілому ситуація у місті та навколо місто стабільно напружена.

За словами експерта Владислава Селезньова, напередодні на околиці Степового противнику вдалося прорватися в рамках так званих "м'ясних штурмів" до будинків, що розташовані на окраїні цього населеного пункту.

Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби, заявив 12 листопада речник Таврійського напрямку Олександр Штупун. У командуванні очікують, що погода може змінити хід бойових дій.

Найбільш інтенсивні бої, за спостереженням розвідки Естонії, тривають на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

Всього у війні з Україною, за даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія втратила щонайменше 150 тисяч людей загиблими.

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