Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця" – речник 110 ОМБР

Командування окупантів відправляє на штурми по 10-20 загарбників, щоб ціною їхнього життя виманити нашу артилерію.

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Авдіївка в напівоточенні з 3-х сторін, армія РФ веде "гру на живця"/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада; 37 окрема бригада морської піхоти

Місто Авдіївка зараз фактично перебуває у напівоточенні з трьох сторін. Російські окупанти влаштовують "гру на живця", щоб виявити, де саме розташована українська артилерія.

Про це розповів речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь у середу, 8 листопада, в ефірі телемарафону.

"Місто з трьох сторін фактично в напівоточенні. З трьох сторін вони (росіяни – ред.) можуть туди накидати усім чим можна – вони щодня це роблять. Місто зараз справляє моторошне враження, воно під нуль знищене", – сказав Коцуконь. відео дня

Він зазначив, що окупанти проводять точкові атаки, але щоденні. Загарбники здійснюють штурми переважно піхотою. Вони у різні дні намагаються штурмувати різні позиції.

Речник 110 ОМБР зазначив, що загарбники отримали по зубах від українських військових, і після цього почали перегруповуватися. Зараз російські окупанти накопичують свої резерви – близько 40 тисяч особового складу, а також накопичують боєприпаси. Очевидно, загарбники не відмовилися від своїх планів оточити Авдіївку, каже Коцуконь.

Також він розповів, що окупанти намагаються дізнатися місце розташування української артилерії, влаштовуючи "гру на живця". Вони відправляють на штурм невеликі підрозділи по 10−20 людей. Коли українські військові виявляють їх, то починають бити по них з артилерії.

"Для чого вони це роблять? Коли ця штурмова група йде, вони підіймають величезну кількість своїх БПЛА… І в той момент, коли наша артилерія розбирає цю піхоту, вони намагаються виявити нашу артилерію", – пояснив речник.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося, що росіяни готові до третьої хвилі штурму біля Авдіївки. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські війська, швидше за все, вже готові до 3-ї хвилі штурму Авдіївки на Донеччині, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Також раніше в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки. В районі Авдіївки, а також на Таврійському напрямку, відзначається збільшення загальних втрат противника в живій силі. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Нагадаємо, глава розвідки Естонії назвав мету РФ до кінця року. Глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг зазначав, що країна-агресор Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно дуже важливе з пропагандистської точки зору.

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