Окупанти зменшили атаки біля Авдіївки: у ЗСУ пояснили, як 'виморозять' росіян

Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби.

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На Авдіївському напрямку росіяни зменшили атаки / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Речник Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти у районі Авдіївки дещо послабили атаки, однак, готуються до нових штурмів.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Штупун розповів, що минулої доби окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурми у районі Авдіївки. При цьому окупанти, зазнавши втрат, почали перегруповуватися.

Він додав, що російські загарбники активізували авіацію. Росіяни скидають на Авдіївку та загалом по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби. Він пояснив, що таким чином окупанти намагаються завдати втрат українським силам, поки йде перегрупування.

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"Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних - це певна підготовка до подальших дій", - пояснив речник.

Погода може змінити хід бойових дій

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що погода в Україні, ймовірно, вплине на хід бойових дій. Дощі та сніг ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

"Все ж таки погода внесе свою лепту у ведення бойових дій. Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", - заявив речник.

Представник Сухопутних військ додав, що важливою задачею для українських військ залишається перерізання ліній постачань окупантів, а також знищення тилу і передових позицій ворога.

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - підкреслив Фітьо.

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини. Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ. Росія більша за Україну як територіально, так і за кількістю населення, однак ЗСУ ліквідовують масово російських солдат.

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