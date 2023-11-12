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Ворог перейшов в наступ і мав успіх: 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті

Юрій Берендій
12 листопада 2023, 23:03
Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону Сил оборони України в районі Авдіївки, застососуючи тактику "м'ясних штурмів".
Ворог перейшов в наступ і мав успіх: 40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті
40 тисяч росіян влаштували пекло на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

В районі Авдіївки Росія зібрала навколо 40 тисяч своїх військовослужбовців, включаючи офіцерів, рядових, мобілізованих осіб, колишніх найманців з ПВК "Вагнер" та бійців підрозділів "Шторм-z". Ситуація на цьому напрямку вкрай напружена та серйозна. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов.

"Під Авдіївкою пекло. І це не гра слів, не заради червоного слівця. 40 тисяч — уся ця людська маса намагається атакувати наші рубежі і позиції. І час від часу вона навіть має успіх", — сказав він.

Як доказ, оглядач повідомив про те, що на околиці населеного пункту Степове противнику вдалося прорватися в рамках так званих "м'ясних штурмів" до будинків, що розташовані на окраїні цього населеного пункту.

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"Потім ефективно відпрацювала українська артилерія, буквально зрівняли з землею ці будинки, відповідно, загинули російські штурмовики, залишки російських штурмових підрозділів були змушені відступити на вихідні рубежі", — розповів Селезньов.

Експерт також робить висновок, що якщо російським військам вдалося вперше прорвати досить міцні оборонні лінії українських Збройних сил на даному напрямку, вони й надалі будуть намагатися повторити цей успіх.

"Відстань між Авдіївкою і тимчасово окупованим Донецьком близько 15 км, і ця територія не є достатньою дистанцією для того, щоб противник, який перебуває в самому Донецьку, відчував себе в цілковитій безпеці. До того ж наша ствольна артилерія має змогу тримати під вогневим контролем усі залізничні лінії, що йдуть у напрямку на Донецьк із півночі, півдня. Відповідно, противник намагається таким чином, атакуючи наші підрозділи в районі Авдіївки, відтіснити якомога далі, на захід", — пояснив оглядач.

Як стверджує військовий аналітик, Сили оборони України завдавати цільові удари, які, хоча і невеликі за площею, але надзвичайно важливі для російської військової машини та логістики. Ці дії спрямовані на часткове руйнування або уповільнення реалізації військових планів противника.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти у районі Авдіївки дещо послабили атаки, однак, готуються до нових штурмів.

Експерт з військових питань та колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак вказує на те, що керівництво російської окупаційної армії планує продовжувати висилати своїх військовослужбовців на штурми міста Авдіївка в Донецькій області до тих пір, поки воно не буде захоплене.

Російські окупанти ведуть намагання захопити місто Авдіївка в Донецькій області. Майор запасу Національної гвардії України та аналітик Олексій Гетьман повідомив можливий вплив "втрати" міста на обстановку на фронті.

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війна в Україні Авдіївка
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