"Російський наступ вже почався": Зеленський розповів про бійню

Президент України зазначив, що зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні.

В інтерв'ю BBC президент України зазначив, що такий наступ раніше неодноразово прогнозували.

"Російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках", - заявив він, коментуючи новий наступ росіян.

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За словами глави держави, українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює настання миру. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський також відкинув компроміси по закінченню війни.

"Ми вибрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу", – сказав він.

Також Зеленський сподівається, що Білорусь не приєднається до війни: "Якщо це станеться, ми будемо битися і виживемо".

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почалося, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їх максимум.

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

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