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"Значний об'єкт війни": генерал Міллі оцінив ймовірність наступу Росії на Київ

14 лютого 2023, 20:05
Київ - столиця України і значний об'єкт війни, ніколи не можна скидати з рахунків загрозу наступу окупантів Росії на місто, вважає Марк Міллі.
Київ, війська РФ, Міллі
Загрози наземного наступу військ РФ на Київ наразі немає - Міллі / Колаж УНІАН, Міноборони РФ, скріншот YouTube

На даний момент у Вашингтоні не фіксують ознак загрози наступу окупаційної армії Росії на Київ. Однак столиця є суттєвим об'єктом війни, тому ніколи не можна виключати можливості російських загарбників атакувати місто. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Під час брифінгу за підсумками 9-го засідання Контактної групи допомоги Україні у форматі Рамштайн він розповів про те, що наразі, очевидно, є загроза атак Києва з повітря.

За словами генерала, на даний момент загрози наступу на Київ не зафіксовано. Втім, столиця є серйозним об'єктом війни, тому потенційну загрозу атаки російських окупантів ніколи не треба скидати з рахунків.

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"Що стосується Києва, я не буду говорити, які дані розвідки у нас є чи ні. Я просто скажу, що прямо зараз завжди є потенційна загроза, абсолютно очевидно, що є загрози з повітря, загрози ракетних атак, Київ – столиця, і це – значний об'єкт війни. Ніколи не скидайте з рахунків можливості росіян атакувати Київ. Але прямо зараз я не бачу жодних значних цьому ознак", - підкреслив Марк Міллі.

Загроза наступу військ Росії на Київ

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде раніше заявив, що наступ окупаційних військ РФ на Київ є малоймовірним сценарієм.

На його думку, у ворога немає для цього ані потрібної кількості артилерії, ані живої сили.

Полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов припустив, що війська Росії навряд чи підуть на Київ.

Як вважає Жданов, Москва не зібрала угруповання, яке могла б застосувати для реалізації такого сценарію.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Київ залишається метою агресора Росії. Однак ймовірність атаки окупантів на столицю знижується, оскільки українська армія з 24 лютого минулого року посилилася, а у росіян багато нових солдатів без бойового досвіду.

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