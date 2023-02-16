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Кремль готовий послати більше військових у м'ясорубку: РФ збере сили для наступу не раніше травня - CNN

16 лютого 2023, 08:16
Російські сили ймовірно підуть у наступ раніше, ніж будуть готові. Причина цього - політичний тиск з боку Кремля.
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Росія зможе зібрати сили для нового масштабного наступу не раніше травня / Міноборони РФ

США та союзники скептично ставляться до того, що країна-агресорка Росія накопичила сили і ресурси для досягнення хоч якихось успіхів на війні в Україні. За оцінками американських військових, окупантам потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу. Про це пише CNN з посиланням на представників США, Великої Британії та України.

"Ймовірно, це скоріше амбітно, ніж реалістично", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Росія збільшує кількість сил, розташованих на її кордоні та на окупованій території в Україні, деякі з сил набрали в результаті часткової мобілізації, оголошеної у вересні 2022 року. Попри збільшення чисельності, західні союзники не бачать свідчень істотних змін у здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нової території.

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"Малоймовірно, що російські сили будуть краще організовані, тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові послати більше військ в м'ясорубку", — сказав високопоставлений британський чиновник.

Американські військові підрахували, що російським військовим знадобиться час до травня, щоб відновити достатню силу для тривалого наступу, але російське керівництво хоче діяти якомога швидше.

Наразі США вважають ймовірним, що російські сили підуть у наступ раніше, ніж будуть готові. Причина цього - політичний тиск з боку Кремля.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти один або два невеликих міста на Донбасі, але це все. Це не вражає в порівнянні з почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", — сказав CNN високопоставлений український дипломат.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок у Брюсселі, що США не бачать, що Росія "зосереджує свої літаки" перед повітряною операцією проти України.

"Що стосується того, чи збирає Росія свої літаки для якоїсь масованої повітряної атаки, ми в даний час цього не бачимо. Ми знаємо, що у Росії є значна кількість літаків на озброєнні та ще багато можливостей", — сказав він.

"Ось чому ми підкреслили, що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше засобів протиповітряної оборони", - додав Остін.

Глава Пентагону також сказав, що очікує, що Україна "проведе наступ навесні".

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їхній максимум.

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

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