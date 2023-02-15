Новий наступ Путіна почався: до березня окупанти будуть на максимумі можливостей - Жданов

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам досягти результатів до 21-22 лютого, заявив Олег Жданов.

Жданов, Путін / скріншот

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався і триватиме він до березня цього року.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Обозревателю зазначив, що протягом двох тижнів наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня.

За його словами, це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

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Жданов нагадав, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання окупантам досягти результатів до 21-22 лютого, щоб відзвітувати про успіхи на фронті Федеральним Зборам.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Так що, як вважає експерт, до цього терміну окупанти будуть нарощувати зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

"Далі піде спад, але не раніше другого тижня березня. А потім все буде залежати від нас - наскільки ефективно ми будемо наносити ворогові вражень. Але нарощувати сили йому вже нічим", - пояснив Жданов.

За його словами, окупанти зараз перекидають додаткові сили на Вугледарський і Бахмутський напрямки.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів.

За словами представника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне за будь-яку ціну оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

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