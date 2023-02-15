"Про Київ, Харків, Суми, Чернігів забудьте": Жданов оцінив ризик повторної атаки РФ на міста України

Російські війська, що зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їхній максимум.

Олег Жданов оцінив ризик повторної атаки РФ на Київ та інші міста / колаж з фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує.

"Про Київ, Харків, Суми, Чернігів забудьте. Ми будемо про це говорити, коли РФ буде накопичувати ресурси на цих напрямках. Сьогодні там немає військ, нічим наступати", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Експерт зазначив, що на даний момент є по кілька батальйонів на прикриття російського державного кордону – в Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

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"Але максимум, на що вони здатні – це провести розвідку боєм, тобто збройна провокація на кордоні. На білоруському кордоні стоїть до шести батальйонних тактичних груп, а російських військ там взагалі немає", - сказав Жданов.

На думку експерта, зараз питання повторної атаки окупантів на Київ, Харків, Суми та Чернігів можна зняти з порядку денного, але остаточно викреслювати все ж таки не варто.

Як повідомляв Главред, Олег Жданов заявив, що новий наступ російських окупаційних військ вже почався. Ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. За його словами, це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов говорив, що окупаційним військам Росії не вдається захопити всі райони Донецької та Луганської областей та дійти до Дніпра. У ЗСУ хороші шанси утримати свої позиції.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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