Російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото з валютою: що про нього відомо

Все награбоване майно українців вони завантажують в танки.
Російські окупанти приїхали в Україну знищувати і грабувати населення. Як зізнаються самі окупанти, в перехоплених СБУ розмовах, вони грабують будинки українців і вивозять практично все – від кухонної техніки до коштовностей і прикрас.
А ось все майно українців вони завантажують в танки. Ім'я одного з таких мародерів повідомили українські захисники.
Як розповів боєць територіальної оборони, він разом з курсантами-розвідниками після знищення танка, виявив крадені ювелірні прикраси, валюту і документи на ім'я Дениса Цибенка.
Ворожий танк знищили за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin. Після попадання стало відомо, що там був десантник.
При ньому виявили багато золотих прикрас, валюту - все явно вкрадене в українців. Документи - на ім'я Дениса Цибенко з селища Солов'ї Псковського району.
Як повідомляє видання Obozrevatel, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.
Був військовослужбовцем 104 гвардійського парашутно-десантного полку 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.
І судячи з фотографій - ця людина обікрала не одну українську сім'ю. При ньому було дуже багато золотих і ювелірних прикрас, гроші в різній валюті.
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