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Жданов назвав єдину умову, за якої окупанти підірвуть Каховську ГЕС

12 листопада 2022, 15:52

Дамба Каховської ГЕС регулює рівень води у всьому водосховищі, і якщо вона буде зруйнована, то Крим залишиться без води, а це не потрібно Кремлю.

Олег Жданов, Каховська ГЕС
Греблю зруйнувати ззовні практично неможливо, сказав Олег Жданов / Фото УНІАН, Вікіпедія

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що країна-агресор Росія не піде на підрив Каховської ГЕС. Єдиний варіант, коли Кремль може зважитися на це – коли ЗСУ встановлять український прапор на в'їзді на Кримський міст.

"Дамба Каховської ГЕС регулює рівень води у всьому водосховищі, і якщо вона буде зруйнована, то Крим залишиться без води. Наповнення Північно-Кримського каналу здійснюється за рахунок рівня води, який тримає Каховська ГЕС. Відновити подачу води в Крим можна буде лише з відновленням самої греблі", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, греблю зруйнувати ззовні практично неможливо. Потрібен дуже масований ракетно-бомбовий удар. Другий варіант - її можна підірвати зсередини.

"Хто сьогодні контролює греблю? Російська Федерація. Згадайте, що було в перший тиждень березня – пустили воду в Крим. Майже одразу після початку повномасштабного наступу була розібрана наша дамба зі шлюзом – і пішла вода. Вони раділи і кожен день в новинах писали: "Сьогодні вода дійшла до Криму", "Вода дійшла до Джанкоя", "Вода дійшла до першої насосної станції" (до Джанкоя вода тече сама, а далі йде підйом). Вони раділи, урожай рису зібрали... І що, вони зараз підірвуть дамбу і знову залишаться без води? Ні, звичайно", - пояснив експерт.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що Київ має інформацію про плани країни-агресора Росії щодо підриву дамби Каховської ГЕС. За словами глави держави, окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. Якщо загарбники на це підуть, в зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, включаючи Херсон.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Росія, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської гідроелектростанції. Мета окупантів - прикрити свій відступ з Херсонської області й створити в регіоні буферну зону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія замінувала Каховську ГЕС ще в квітні.

Якщо станеться її підрив окупантами, трапиться екологічна катастрофа. Може затопити Лівобережжя Херсонщини. На думку Буданова, росіяни навряд чи підуть на такий крок.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що на даний момент немає підстав вважати, що російські окупанти підірвуть Каховську гідроелектростанцію. На станції поки немає достатньої кількості вибухівки.

Інші новини:

війна в Україні Олег Жданов Кримський міст новини України війна Росії та України Каховська ГЕС
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