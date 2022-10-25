Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС, у разі вибуху Крим 10-15 років буде без води – Данілов

Виникає питання, навіщо країні-агресорці Росії Крим, якщо вони ризикують назавжди залишити окупований півострів без води, сказав Олексій Данілов.
Війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Каховська дамба замінована російською окупаційною армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". Якщо окупанти її підірвуть, Крим буде без води мінімум 10-15 років, якщо не назавжди.
За словами чиновника, за такого сценарію виникає питання, а навіщо загарбникам РФ Кримський півострів, якщо вони залишать його без води.
"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням в Криму пропаде років на 10-15, а може бути, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - підкреслив Олексій Данілов.
Загроза підриву Росією Каховської ГЕС
Президент Володимир Зеленський 20 жовтня зробив заяву, згідно з якою у Києва є інформація про плани Росії з підриву дамби Каховської ГЕС. За словами гаранта, російські окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, у тому числі і місто Херсон.
"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - сказав Зеленський.
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що РФ, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ з Херсонської області і створити буферну зону в регіоні. За версією ISW, загарбників не цікавить питання того, що Крим може залишитися без води, оскільки півострів вже залишався без доступу до каналу з Дніпра.
Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що окупанти Росії замінували Каховську дамбу ще в квітні.
На його думку, якщо росіяни підуть на сценарій її підриву, відбудеться екологічна катастрофа. Може затопити лівобережжя Херсонської області. Однак, як вважає Буданов, загарбники навряд чи підуть на такий крок.
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