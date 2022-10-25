Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС, у разі вибуху Крим 10-15 років буде без води – Данілов

Окупанти Росії замінували Каховську ГЕС величезною кількістю вибухівки - Данілов / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Каховська дамба замінована російською окупаційною армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". Якщо окупанти її підірвуть, Крим буде без води мінімум 10-15 років, якщо не назавжди.

За словами чиновника, за такого сценарію виникає питання, а навіщо загарбникам РФ Кримський півострів, якщо вони залишать його без води.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням в Криму пропаде років на 10-15, а може бути, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня зробив заяву, згідно з якою у Києва є інформація про плани Росії з підриву дамби Каховської ГЕС. За словами гаранта, російські окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, у тому числі і місто Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - сказав Зеленський.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що РФ, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ з Херсонської області і створити буферну зону в регіоні. За версією ISW, загарбників не цікавить питання того, що Крим може залишитися без води, оскільки півострів вже залишався без доступу до каналу з Дніпра.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що окупанти Росії замінували Каховську дамбу ще в квітні.

На його думку, якщо росіяни підуть на сценарій її підриву, відбудеться екологічна катастрофа. Може затопити лівобережжя Херсонської області. Однак, як вважає Буданов, загарбники навряд чи підуть на такий крок.

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