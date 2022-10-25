УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС, у разі вибуху Крим 10-15 років буде без води – Данілов

25 жовтня 2022, 17:13

Виникає питання, навіщо країні-агресорці Росії Крим, якщо вони ризикують назавжди залишити окупований півострів без води, сказав Олексій Данілов.

Данилов, Каховська ГЕС
Окупанти Росії замінували Каховську ГЕС величезною кількістю вибухівки - Данілов / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Каховська дамба замінована російською окупаційною армією із застосуванням "величезної кількості вибухівки". Якщо окупанти її підірвуть, Крим буде без води мінімум 10-15 років, якщо не назавжди.

За словами чиновника, за такого сценарію виникає питання, а навіщо загарбникам РФ Кримський півострів, якщо вони залишать його без води.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням в Криму пропаде років на 10-15, а може бути, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза підриву Росією Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня зробив заяву, згідно з якою у Києва є інформація про плани Росії з підриву дамби Каховської ГЕС. За словами гаранта, російські окупанти готують теракт, внаслідок якого можуть постраждати сотні тисяч людей. У зоні затоплення ризикують опинитися 80 населених пунктів, у тому числі і місто Херсон.

"У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон", - сказав Зеленський.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що РФ, ймовірно, спробує влаштувати підрив дамби Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відступ з Херсонської області і створити буферну зону в регіоні. За версією ISW, загарбників не цікавить питання того, що Крим може залишитися без води, оскільки півострів вже залишався без доступу до каналу з Дніпра.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що окупанти Росії замінували Каховську дамбу ще в квітні.

На його думку, якщо росіяни підуть на сценарій її підриву, відбудеться екологічна катастрофа. Може затопити лівобережжя Херсонської області. Однак, як вважає Буданов, загарбники навряд чи підуть на такий крок.

Інші новини:

РНБО новини Криму Олексій Данілов війна Росії та України Каховська ГЕС
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:02

"Нам потрібно пережити зиму": Верещук закликала біженців до весни не повертатися в Україну

17:56

Дружина Беднякова показала новонародженого сина і поскаржилася, як їй важко

17:46

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

17:39

Favbet Foundation передав вантажівку для потреб Сил спеціальних операцій ЗСУ

17:26

Заворотнюк вийшла заміж: модель тримає інтригу

Реклама
17:13

Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС, у разі вибуху Крим 10-15 років буде без води – ДаніловВідео

17:08

Годину сидів у бомбосховищі: президенту Німеччини довелося ховатися під час візиту в УкраїнуВідео

16:59

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

16:26

Коридор затемнень 25 жовтня - 8 листопада 2022: кому зі знаків зодіаку не пощастить найбільшеВідео

16:19

Неугодні скрізь: з фінського "Голосу" вигнали учасницю через російський паспорт

16:02

Седокова клянчить у Меладзе пісню українського гурту

16:01

"Визволителі" розстріляли авто з дітьми на Херсонщині: загинув 14-річний хлопець

15:59

Як почистити лоток для порошку пральної машини: 4 найкращі способи, про які знають не всі

15:47

"Чечня, Татарстан та інші суб’єкти стануть вільними": Данілов пояснив, як Путін наближає розпад РФВідео

15:43

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

15:41

Зеленський розкрив плани щодо Криму: Україна поверне півострів і туди прийде ЄвросоюзВідео

15:25

Кіркоров відповів Наргіз, яка заматюкалася на його адресу

15:13

Провали окупантів в Україні підривають режим Путіна – ПономарьовВідео

15:11

Максим Галкін підготувався до смерті Алли Пугачової: "На мені особлива відповідальність"

15:11

Кадиров кровожерливо захотів знищувати українські міста: Данилов жорстко відповів

Реклама
14:52

"Нехай віддадуть свою землю Путіну": Данілов розніс адептів "угоди" з Росією на ЗаходіВідео

14:46

Долітався: ЗСУ ліквідували заступника командира вертолітного полку РФВідео

14:04

Автор пісень Лободи судиться з російським пропагандистським каналом

13:51

Новим прем’єрміністром Британії офіційно став Ріші Сунак: як це вплине на підтримку УкраїниВідео

13:32

Пригожин відкрито критикує Путіна за провали на війні, його вплив зростає - WP

13:31

До фронту не доїхав: окупант з Туви "самоліквідувався" по дорозі в УкраїнуВідео

13:05

Загинув захисник України, який піднімав український прапор над островом ЗміїнийВідео

13:00

"Фатальний період": астролог спрогнозувала, коли РФ може застосувати хімічну зброюВідео

12:49

Екс-дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова оголила тендітні плечики у відкритій сукні

12:31

Гороскоп Таро на листопад: Терезам - погані новини, Скорпіонам - виконання бажання, Стрільцям - радістьВідео

12:09

Ракети вбили його рано вранці: в лавах ЗСУ загинув 24-річний боєць і зірка автогонок

12:05

Штайнмаєр звернувся з посланням до українців і німців

11:52

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить справжній характер

11:27

"Металіст" підтримає молодіжну академію в Чернівцях завдяки партнерству з Favbet, - гендиректор

11:26

Нащадок останнього гетьмана та 1+1 запускають новий проєкт для боротьби з російською дезінформацієюВідео

11:21

Рожеве волосся, талія в шкіряному корсеті: Мадонна знову розбурхала фанатівФото

10:59

У Зеленського запропонували обміняти президента Мотор Січі Богуслаєва на українських полоненихВідео

10:32

У США хочуть видати Україні нові системи ППО - ReutersВідео

10:16

У ДТП загинув популярний американський комедійний актор

10:16

Вибух біля відділення ФСБ: у Мелітополі "бавовна" біля бізнес-центру гауляйтераФотоВідео

Реклама
10:05

Випробування ядерної зброї в РФ провалилися: ЗМІ з'ясували плани КремляВідео

10:02

Гороскоп на сьогодні 25 жовтня 2022: Тільцям - розчарування, Терезам - зміни, Козерогам - обман

09:48

Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав собі пса Джека, який оглух від вибухів у Куп'янськуВідео

09:46

Встиг повоювати один день: на Донбасі знищили "добровольця" з російської глушиниВідео

09:45

Ведучий "Холостяка" збирається усиновити дитинуВідео

09:19

Іран може передати Росії новий вид дронів Meraj-521Відео

09:05

"Москвичам буде набагато цікавіше": ексдепутат Держдуми спрогнозував "бавовну" у РФВідео

08:56

Як пропагандиста Красовського вигнали з Гестапо за жорстокістьПогляд

08:35

Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в ХерсоніВідео

08:27

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув з офіційним візитом в Україну

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти