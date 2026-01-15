Рус
Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

Анна Косик
15 січня 2026, 13:12
Українські військові не можуть протидіяти ворогу, який порушує усі правила.
Запорожская АЭС
Росіяни нехтують небезпекою на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Енергоатом

Що повідомив Волошин:

  • На ЗАЕС окупанти розмістили військову техніку
  • Ворог використовує станцію як навчальний полігон
  • З території ЗАЕС, ймовірно, противник б'є по Запоріжжю

Окупаційна армія країни-агресорки Росії розмістила свою військову техніку прямо біля ядерних реакторів Запорізької АЕС, що біля тимчасово окупованого Енергодара.

Про це у Facebook повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його даними, ці небезпечні дії окупантів нещодавно зафіксував безпілотник-розвідник.

"Це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", - наголосив він.

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Для чого росіяни перемістили техніку на ЗАЕС

Військовослужбовець пояснив, що окупанти вирішили використати українську атомну електростанцію як щит, адже розуміють, що ЗСУ не будуть завдавати вогневих ударів по АЕС, тому й ховають там свою техніку.

"Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА. Є навіть дані, що звідси декілька разів здійснювались удари РСЗВ по Запоріжжю", - додав Волошин.

Який план Кремля щодо ЗАЕС має зірвати Київ - думка експерта

Главред писав, що з словами експерта із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

За його словами, наслідки таких спроб Україна вже починає відчувати, зокрема в контексті ситуації навколо ЗАЕС. Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу та отримання швидкого прибутку.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Напередодні стало відомо, що Україна та Росія досягли домовленості про локальне перемир’я поблизу ЗАЕС. Тимчасове припинення вогню дозволить відремонтувати лінії електропередач у районі станції.

Раніше Володимир Путін заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область Запорізька АЕС
