Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія

Переговори в Абу-Дабі також стосувались контролю над ЗАЕС.

https://glavred.net/war/sudba-zaporozhskoy-aes-v-politico-skazali-na-chem-nastaivaet-rossiya-10735229.html Посилання скопійоване

Що РФ хоче зробити з ЗАЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

Частина переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі була зосереджена на ЗАЕС

Угоди щодо цього не було досягнуто

Моква хоче, щоб електроенергія з ЗАЕС розділялась між Україною та РФ

Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою. Про це пише Politico.

Зазначається, американські чиновники розповіли, що цього тижня значна частина переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі була сфокусована на економічних питаннях. А також на тому, хто контролюватиме Запорізьку АЕС.

відео дня

Видання додає, що угоди не було досягнуто. Однак прагнення, яке підтримує Москва, полягає в тому, щоб Україна та Росія розподілили виробництво електроенергії з цієї станції, яка є найбільшою в Європі.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, деякі з цих можливостей для Росії - укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами" - заявив один з чиновників.

Як РФ хоче використати ЗАЕС

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США.

За його словами, Кремль пропонує її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

"Росіяни просувають ідею спільного виробництва електроенергії, заробітку на криптомайнінгу та отримання швидкого прибутку", - додав він.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

ЗАЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 січня Генеральний директор МАГАТЕ Рофаель Гроссі заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочалися відновлювальні роботи на резервній лінії електропередач, яка з’єднує об'єкт із українською енергосистемою.

Раніше глава Кремля Володимир Путін говорив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Читайте також:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред