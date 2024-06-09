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Росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині - ISW

Юрій Берендій
9 червня 2024, 08:53
1058
За даними аналітиків, Сили оборони України продовжують зберігати оперативний контроль над більшою частиною Вовчанська і проводять контратаки.
Росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині - ISW
Росіяни, ймовірно, захопили село Глибоке на Харківському напрямку / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід", deepstatemap

Російські окупанти змогли здійснити обмежене просування на Харківському напрямку та, ймовірно, окупували населений пункт Глибоке Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

У звіті зазначено, що 7 та 8 червня українські сили здійснили тактичні контратаки на північний схід від Харкова у Вовчанську, тоді як російські війська продовжували наступальні дії поблизу Вовчанська. Однак підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано.

У свою чергу, речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив 8 червня, що з 1 травня 2024 року російські війська випустили понад 300 керованих планерних бомб на Вовчанськ. Волошин також наголосив, що українські сили продовжують контролювати більшу частину Вовчанська, зазначаючи, що нещодавно були проведені тактичні контратаки в цьому районі.

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"Німецьке видання BILD повідомило 8 червня, що українські сили контратакували в межах Вовчанська і звільнили кілька кварталів міста. Наразі ISW не може перевірити повідомлення про успішні українські контратаки в межах Вовчанська", - йдеться у звіті.

Аналітики також цитують речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який 7 червня заявив, що українська перша лінія оборони зупинила просування російських військ на Харківському напрямку, змусивши російські війська відвести деякі підрозділи з лінії фронту.

"Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців) на тлі триваючих боїв у цьому районі 8 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь Глибокого і, ймовірно, захопили населений пункт", - вказують аналітики.

В ISW з посиланням на так званих російських "воєнкорів" повідомляють, що Сили оборони України, ймовірно, провели успішну контратаку і просунулися на околиці Глибокого, але інший російський "воєнкор" спростував цю заяву.

"Російське джерело стверджує, що українські війська, ймовірно, витіснили російські війська з дачного масиву на північ від Липців і на південний захід від Глибокого", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині - ISW
Фото: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої за Вовчанськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наявних російських резервів у чисельності 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних операцій на кількох напрямках.

За словами президента України Володимира Зеленського, російським окупантам не вдалося реалізувати свою наступальну операцію на Харківщині. Українські захисники отримали підкріплення і успішно відбивають російські атаки.

Росія перекинула підрозділи кадирівців на північ Харківської області, де з них були створені загороджувальні загони, призначені для стримування втікачів з фронту, повідомив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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