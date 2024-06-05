Ситуація на фронті складна, окупанти наступають на багатьох напрямках - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ зазначає, що в українських військових є шанси змінити обстановку на нашу користь.

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Сирський про складну ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

В Україні на фронті зберігається дуже складна ситуація. Російські окупанти намагаються наступати одразу на багатьох напрямках. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ворог зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Також продовжуються активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру. Окупанти намагаються захопити та взяти під контроль ці міста.

У Харківській області ворог намагається просунутись на напрямку Глибоке-Липці. В районі Куп'янська РФ намагається прорвати оборону одразу з двох напрямків, там тривають жорсткі бої.

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"В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб ... Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе", - сказав Сирський.

У Вовчанську українські військові намагаються зробити все, щоб стримати та знищити ворога, а також звільнити наші території.

На інших напрямках окупанти наступають, намагаючись розтягнути лінії активного фронту, щоб Україна не могла перекинути свої сили на інші ділянки.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська. У Вовчанську все ще тривають важкі бої з окупантами.

Також раніше повідомлялося, що росіяни прорвались біля Вовчанська – в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи.

Нагадаємо, Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22 – стала відома причина. Росія виводить з експлуатації усі наявні військово-транспортні літаки Ан-22 "Антей", звернули увагу аналітики Defense Express.

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