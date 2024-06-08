РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію: Зеленський зробив важливу заяву

Українські підрозділи на Харківському напрямку посилено і буде ще посилено, сказав Володимир Зеленський.

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ЗСУ максимально стримують і знищують російські підрозділи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Російським окупантам не вдалося реалізувати свою наступальну операцію на Харківщині. Українські захисники отримали підкріплення і успішно знищують росіян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", - розповів президент.

Зеленський також заслухав доповідь щодо ситуації на донецьких напрямках, де тривають найбільш важкі бої. За його словами, уряд працює, щоб забезпечити додаткові резерви для ЗСУ.

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"Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з цих рішень будуть реалізовані оперативно, а частина – ближче до осені.

"Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - заявив президент України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Крім цього, експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що знищення російської бронетехніки стає практично щоденним явищем через помилки танкістів. Відкриті люки, які залишають окупанти, призводять до втрат сотень танків, БТР і БМП у російській армії.

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