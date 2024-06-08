РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію: Зеленський зробив важливу заяву

Російським окупантам не вдалося реалізувати свою наступальну операцію на Харківщині. Українські захисники отримали підкріплення і успішно знищують росіян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", - розповів президент.
Зеленський також заслухав доповідь щодо ситуації на донецьких напрямках, де тривають найбільш важкі бої. За його словами, уряд працює, щоб забезпечити додаткові резерви для ЗСУ.
"Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії", - наголосив глава держави.
Зеленський підкреслив, що вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі з цих рішень будуть реалізовані оперативно, а частина – ближче до осені.
"Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - заявив президент України.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.
Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.
Крім цього, експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що знищення російської бронетехніки стає практично щоденним явищем через помилки танкістів. Відкриті люки, які залишають окупанти, призводять до втрат сотень танків, БТР і БМП у російській армії.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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