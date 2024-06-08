'Ахмат' проти дизертирів: РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині

РФ перекинула кадирівців на північ Харківської області. Там з них створили загороджувальні загони, які мають стримувати втікачів з фронту. Про це повідомив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Речник зауважив, що загородзагони створили з особового складу підрозділів "Ахмат". Кадирівців розмістили у прикордонній зоні Харківської області, де вони слідкують за тим, щоб ніхто не втік назад до Росії.
"Це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших (російських окупантів- ред.), які намагатимуться втекти", - зазначив Волошин.відео дня
За його словами, росіяни також перекидають свої війська у Харківську область з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими військовими підрозділи.
Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.
Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.
Крім цього, експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що знищення російської бронетехніки стає практично щоденним явищем через помилки танкістів. Відкриті люки, які залишають окупанти, призводять до втрат сотень танків, БТР і БМП у російській армії.
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