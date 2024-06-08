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"Ахмат" проти дизертирів: РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині

Руслана Заклінська
8 червня 2024, 19:03
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Росіяни застосовують тактику виставлення загороджувальних загонів у Харківській області, щоб стримати дизертирів, розповів Назар Волошин.
'Ахмат' проти дизертирів: РФ виставила загородзагони з кадирівців на Харківщині
Росія намагається зупинити втечі з поля бою на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

РФ перекинула кадирівців на північ Харківської області. Там з них створили загороджувальні загони, які мають стримувати втікачів з фронту. Про це повідомив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Речник зауважив, що загородзагони створили з особового складу підрозділів "Ахмат". Кадирівців розмістили у прикордонній зоні Харківської області, де вони слідкують за тим, щоб ніхто не втік назад до Росії.

"Це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших (російських окупантів- ред.), які намагатимуться втекти", - зазначив Волошин.

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За його словами, росіяни також перекидають свої війська у Харківську область з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими військовими підрозділи.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Крім цього, експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що знищення російської бронетехніки стає практично щоденним явищем через помилки танкістів. Відкриті люки, які залишають окупанти, призводять до втрат сотень танків, БТР і БМП у російській армії.

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кадировці Харківська область війна на Донбасі війна Росії та України
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