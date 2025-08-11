Рус
В США "злили" план Путіна на зустріч із Трампом на Алясці - чого чекати Україні

Юрій Берендій
11 серпня 2025, 08:29
1563
Москва прагне використати запланований саміт на Алясці, щоб звинуватити Україну та Європу в перешкоджанні миру, йдеться у звіті (ISW).
ISW розкрив план Путіна на зустріч із Трампом
ISW розкрив план Путіна на зустріч із Трампом / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі ISW:

  • Як Росія хоче використати саміт на Алясці
  • РФ не буде погоджуватись на компроміси в питанні воєнних цілей
  • Москва буде порушувати будь-які укладені домовленості

Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль з досягнення миру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ціль Кремля на переговорах Путіна та Трампа

Аналітики, вивчивши заяви російських чиновників, зазначають, що Москва покладає відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Україну та європейські країни. Зокрема, 10 серпня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європа нібито заважає США зупинити війну в Україні.

відео дня

Водночас 9 серпня лідер ЛДПР Леонід Слюцький звинуватив європейські держави в антиросійській політиці та у перешкоджанні швидкому завершенню конфлікту.

За даними ISW, 10 серпня російський політолог Сергій Марков у коментарі Washington Post заявив, що для Росії головна мета саміту на Алясці — показати Україну та Європу як основні перешкоди для досягнення миру, знімаючи відповідальність із себе. Він підкреслив, що Москва не має наміру поступатися, а єдиним можливим компромісом вважає тимчасове припинення бойових дій із подальшими планами захопити Одеську, Харківську області та міста Херсон і Запоріжжя. Марков також висловив сподівання, що Дональд Трамп визнає Зеленського головною причиною війни, а європейських лідерів — другою, при цьому виключивши провину Росії.

"Європейські та українські посадовці, включаючи Зеленського, послідовно демонструють свою готовність сприяти та брати участь у добросовісних переговорах і впроваджувати суттєві угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи, яку Росія послідовно відхиляє, прагнучи поступових перемог на полі бою та додаткових поступок з боку України та Заходу. Кремль давно намагається послабити єдність між США, Європою та Україною в рамках ширшої кампанії, спрямованої на стримування подальшої підтримки України з боку Заходу та відволікання уваги від непоступливості Росії щодо мирного процесу та небажання йти на компроміс щодо початкових вимог Путіна щодо війни", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW наголошують, що Росія, ймовірно, й надалі не погоджуватиметься на жодні компроміси щодо своїх давніх воєнних цілей — недопущення вступу України до НАТО, встановлення в Києві проросійського маріонеткового уряду та повної демілітаризації країни, що означало б її капітуляцію.

Вони також вважають, що Москва, швидше за все, порушуватиме та використовуватиме у власних інтересах будь-які майбутні домовленості про припинення вогню, звинувачуючи у порушеннях Україну, як це неодноразово відбувалося навесні 2025 року.

Яка позиція України щодо переговорів на Алясці

Як писав Главред, посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю CBS News висловила переконання, що під час переговорів із Росією Сполучені Штати діятимуть із позиції сили, а згодом вдасться знайти спільне рішення для завершення війни. Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, вона наголосила на сподіваннях, що Трамп зможе показати ефективність і досягти вагомих результатів.

"Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах або вже в Європі... Я впевнена, що США будуть діяти з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію", - сказала Маркарова.

Переговори Трампа і Путіна - що відомо про саміт на Алясці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороші шанси" на проведення найближчим часом зустрічі на найвищому рівні з Росією, яка потенційно може привести до завершення війни в Україні.

У Білому домі розглядають можливість запросити президента України Володимира Зеленського на саміт на Алясці, де Трамп може зустрітися з лідером країни-агресора Володимиром Путіним. Трамп не виключає проведення тристоронніх переговорів, і у Вашингтоні сподіваються на участь Зеленського.

За інформацією The Wall Street Journal, яка посилається на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника, Путін може запропонувати офіційне закріплення за Росією частини окупованих українських територій в обмін на виведення військ з інших районів країни.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні Аляска Дональд Трамп Володимир Путін Трамп новини мирні переговори Інститут вивчення війни
Україна назвала свої умови для завершення війни

