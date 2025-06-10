Росіяни просунулися у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

Dраг зумів просунутися в Сумському районі Сумської області та в Пологівському районі Запорізької області.

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ЗСУ дають відсіч російським окупантам / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, МО РФ

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Армії країни-агресора РФ зуміла просунутися у двох областях

РФ тисне в районі Яблунівки, Юнаківки, а також Малинівки

Підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися в Сумській і Запорізькій областях.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

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Зазначається, що ворог зумів просунутися в Сумському районі Сумської області та в Пологівському районі Запорізької області.

Зафіксовано просування РФ у районі Яблунівки та Юнаківки на Сумщині, а також у районі Малинівки на Запоріжжі.

"Ворог просунувся біля Яблунівки, Юнаківки та Малинівки", - зазначили в DeepState.

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Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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