23 'Шахеда' атакували Тростянець: місто пережило важку ніч

Російські окупанти атакували дронами АЗС у Тростянці

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РФ атакувала АЗС у Тростянці дронами / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Олег Григоров

Що відомо:

РФ атакувала Тростянець дронами

Внаслідок атаки у місті знищені АЗС

Російські окупанти атакували Тростянець ударними дронами типу "Шахед". Загалом на місто летіло 23 дрона. Про це заявив міський голова Юрій Бова на своїй сторінці у Facebook.

Ворог бив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки були знищені АЗС.

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На щастя, вдалося уникнути жертв та постраждалих серед цивільних. Однак пошкоджено багато будинків.

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних", - зазначив Бова.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що внаслідок ударів по АЗС у Тростянецькій громаді постраждалих чотири людини.

"Після ліквідації першочергових наслідків проаналізували ситуацію разом із громадою, профільними службами та представниками бізнесу. Ситуація залишається на контролі. Такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним", - йдеться у повідомленні.

У громаді розгортатимуть мобільні автозаправні станції для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб.

Значних пошкоджень не вдалося уникнути навіть попри те, що там були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту. Ворог бив масовано та прицільно.

"З урахуванням наслідків атаки спільно з бізнесом додатково опрацьовуємо рішення для посилення захисту таких об’єктів", - додав Григоров.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про масштабну атаку РФ на Запоріжжя, унаслідок якої загинуло двоє людей. Також відомо про велику кількість поранених, серед яких діти. Ціллю атаки ворога влучив у спальний район міста.

Крім того, у ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. У пресслужбі ДСНС розповіли про наслідки ворожих ударів.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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