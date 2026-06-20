РФ готується до ракетних ударів, 'Шахеди' вже у повітрі

Російські окупанти споряджають літаки крилатими ракетами для атаки.

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РФ запустила дрони / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Росія готується до ракетних ударів по Україні

Ворог атакував Україну ударними дронами

В результаті атаки в Київській області є постраждалі

РФ проводить передислокацію бортів Ту-95МС та Ту-160. Їх перенаправляють на аеродроми у центральних та західних областях РФ. Надалі ворог буде споряджати літаки крилатими ракетами для масованого обстрілу України. Про це повідомляють моніторингові канали.

Літаки Ту-, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Ворог вже здійснив декілька серій пусків ударних безпілотників типу "Шахед" з різних напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ, Міллєрово.

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Атака на Київську область

Ворожі дрони атакували Київську область. Внаслідок атаки у Бориспільському районі здійнялась пожежа на складах, зазначив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок атаки постраждав 40-річний чоловік. Він отруївся продуктами горіння, його госпіталізували медики.

"Ворог вкотре намагається залякати нас і завдати шкоди мирним людям. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Київській області зросла до чотирьом. Троє людей постраждали у Вишгороському районі області. У чоловіка опіки рук та ніг, осколковий перелом ноги.

У жінки контузія, а в іншої - осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки.

"Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні. Медики надають необхідну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" — думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки на Україну із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те саме, що й дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні — що відомо

Як повідомляв "Главред", масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них – двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Також російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

Крім того, російські окупанти атакували Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Один із "Шахедів" влучив у вівтарну частину Успенського собору — Стефанівський приділ. Під час повторної атаки було пошкоджено Вежу Іоанна Кушника.

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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