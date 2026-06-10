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РФ застосовує нову тактику атак "Шахедами" на Полтавщині: в чому небезпека

Анна Косик
10 червня 2026, 17:25
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Російські дрони вже кілька разів залишали небезпечні скиди.
шахеды
"Шахеди" після удару залишають на землі небезпеку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Коротко:

  • РФ почала атакувати Полтавщину дронами з мінами
  • Ворог намагається дистанційно мінувати території
  • Скинуті окупантами міни небезпечні для людей на невеликій відстані

Країна-агресорка Росія цього року щонайменше 4 рази атакувала Полтавську область дронами типу "Шахед", які скидали протитанкові міни. Про це, як пише Зміст, повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ДСНС у Полтавській області Володимир Гришанін.

За його словами, таким чином ворог адаптує безпілотники під нові завдання, а саме дистанційне мінування, а не лише удари.

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"Цього року вже зафіксували понад чотири випадки, коли "Шахеди" скидали протитанкові міни. Зокрема, у районі Плішевця з двох безпілотників було скинуто чотири такі міни", - зазначив Гришанін.

РФ застосовує нову тактику атак 'Шахедами' на Полтавщині: в чому небезпека
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Які міни скидають окупанти з дронів

Начальник групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Андрій Базяк пояснив, що серед боєприпасів, які зафіксували на Полтавщині, були протитанкові міни ПТМ-3 електромагнітної дії.

Після падіння на землю такі міни переходять у бойовий режим і стають небезпечними для тих, хто наблизиться до них ближче, ніж на 10 метрів. Ризик також зростає у разі наявності у людини металевих предметів.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Боротьба з російськими "Шахедами" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Харківщині успішно відбулося випробування у бойових умовах автономного дрона‑перехоплювача проти російських дронів типу "Шахед".

Раніше заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров повідомив, що в Україні змінили концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями.

Напередодні стало відомо, що в Україні реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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