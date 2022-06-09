Росіянам не вдасться утримати Південь: колишній міністр оборони України пояснив, чому

Колишній міністр оборони України пояснив, чому росіяни не втримають Південь / УНІАН і ua.depositphotos.com

Для того, щоб росіянам зберегти контроль над тимчасово захопленими ними району Півдня України, мало просто закопуватися, плюс ЗСУ будуть безжально бити їх контратаками завдяки величезним степовим відстаням. З таким коментарем в інтерв'ю виданню "Новий час" виступив колишній керівник українського Міністерства оборони Андрій Загороднюк.

"Що вони зробили в Херсонській і взагалі на півдні? За старою звичкою почала копати окопи, а потім облаштовувати позиційні укріплення ‒ для того, щоб затриматися і хоч якось стримувати наші спроби контратак. Але відстані дуже величезні. [...] Утримати це, просто закопавши свої гармати з танками - нереально", - сказав Загороднюк.

Колишній міністр оборони також висловив переконаність - українська армія в обов'язковому порядку зруйнує укріплення російських окупантів - вся справа тільки в часі.

"Як тільки вони послаблять тиск, ми маємо всі шанси для контратаки і системного контрнаступу", ‒ підсумував Загороднюк.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун говорив, що у російських окупантів немає в достатній кількості ні ресурсів, ні людей ‒ для того, щоб утримувати недавно захоплені території.

"Росіяни можуть зараз утримувати фронти, можуть атакувати, але забезпечувати життя українців, не приводячи при цьому до яких-небудь гуманітарних катастроф просто не можуть. І у них немає живих ресурсів для того, щоб привозити туди тисячами росіян і забезпечувати постійний порядок на цих територіях. Навіть якщо вони сподівалися на колабораціоністів з ОРДЛО, на всіх не вистачить", — переконаний він.

До того, як говорив військовий експерт Олег Жданов, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вся річ у тім, що вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

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