Росіянам не вдасться утримати Південь: колишній міністр оборони України пояснив, чому

Як каже колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, українські війська били, б'ють і битимуть окупантів на Півдні - через величезні степові простори.
Для того, щоб росіянам зберегти контроль над тимчасово захопленими ними району Півдня України, мало просто закопуватися, плюс ЗСУ будуть безжально бити їх контратаками завдяки величезним степовим відстаням. З таким коментарем в інтерв'ю виданню "Новий час" виступив колишній керівник українського Міністерства оборони Андрій Загороднюк.
"Що вони зробили в Херсонській і взагалі на півдні? За старою звичкою почала копати окопи, а потім облаштовувати позиційні укріплення ‒ для того, щоб затриматися і хоч якось стримувати наші спроби контратак. Але відстані дуже величезні. [...] Утримати це, просто закопавши свої гармати з танками - нереально", - сказав Загороднюк.
Колишній міністр оборони також висловив переконаність - українська армія в обов'язковому порядку зруйнує укріплення російських окупантів - вся справа тільки в часі.
"Як тільки вони послаблять тиск, ми маємо всі шанси для контратаки і системного контрнаступу", ‒ підсумував Загороднюк.
читайте також"У місті чути гуркіт боїв": ЗСУ вже під Херсоном - Арестович
Нагадаємо, раніше військовий експерт і колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун говорив, що у російських окупантів немає в достатній кількості ні ресурсів, ні людей ‒ для того, щоб утримувати недавно захоплені території.
"Росіяни можуть зараз утримувати фронти, можуть атакувати, але забезпечувати життя українців, не приводячи при цьому до яких-небудь гуманітарних катастроф просто не можуть. І у них немає живих ресурсів для того, щоб привозити туди тисячами росіян і забезпечувати постійний порядок на цих територіях. Навіть якщо вони сподівалися на колабораціоністів з ОРДЛО, на всіх не вистачить", — переконаний він.
До того, як говорив військовий експерт Олег Жданов, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вся річ у тім, що вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.
Інші новини:
- "Наші спіймали їх зі спущеними штанами": під Херсоном ЗСУ розгромили російську БТГр - Арестович
- "Просять Путіна повернутися додому": бойовики з "ДНР" плачуться через потужну атаку ЗСУ під Херсоном
- Гауляйтер Херсона марить захопленням РФ Миколаєва і Очакова - в Одесі різко відповіли колаборанту