"Просять Путіна повернутися додому": бойовики з "ДНР" плачуться через потужну атаку ЗСУ під Херсоном

Путін війська / УНІАН, Reuters

Окупанти з "ДНР" почали відмовлятися воювати, після контрнаступних дій ЗСУ в Херсонської області.

Депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань каже, що вони "згадують" про наявні недуги і просять забрати їх з області.

Бойовики "ДНР" також скаржаться на голод, холод і на те, що мобілізовані без медогляду.

"Російські немічні воїни з "ДНР" звернулися до Путіна, щоб той забрав їх з Херсонщини. Вони згадали, що у них цирози, психічні захворювання і туберкульоз. А коли грабували людей, туберкульоз не заважав?",- йдеться в повідомленні Херсонського депутата.

Також Хлань зазначив, що громадян, які виїжджали з Херсонської області на підконтрольну Україні територію, на блокпостах російських військових особливо жадібними були саме бойовики "ДНР". Вони забирали у людей все, що могли.

"Як тільки наші ЗСУ пішли в атаку - проявилися хвороби і вже хочеться додому? А те, що ці бійці "ДНР", як вони кажуть, голодні, холодні і мобілізовані навіть без медогляду – це обличчя справжнього ставлення Росії до Донбасу", – написав Хлань.

читайте такожПонад 200 убитих і знищена вся техніка: ЗСУ потужно вдарили по окупантам під Херсоном

Дивіться онлайн новини Херсон

Ситуація в Херсоні

Окупований Херсон стане вільним, але для цього потрібен час. Однак питання звільнення нашої землі не буде розтягуватися на рік, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив: звільнити Херсон від російських окупантів, Збройні Сили України не братимуть місто штурмом. Застосовуватиметься та ж тактика, що і при деокупації Київської області.

Читайте також: