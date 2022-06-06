Гауляйтер Херсона марить захопленням РФ Миколаєва та Очакова - в Одесі різко відповіли колаборанту

Сальдо порадили вигадати план щодо втечі після повернення Херсонщини в Україну / Колаж УНІАН

Російський колабораціоніст, так званий "глава Херсонської військово-цивільної адміністрації" Володимир Сальдо виступив за окупацію військами РФ міст Миколаїв та Очаків з метою, мовляв, "відновлення" судноплавства в районі портів Херсонської області. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук порадив Сальдо міркувати не про захоплення українських територій, а про місце, куди йому доведеться бігти після звільнення регіону Україною.

Як повідомляє ТАСС, у понеділок, 6 червня, з'явилася заява Сальдо з, згідно з якою "чиновник" виступив з вимогою захопити Очаків та Миколаїв, щоб розблокувати морські порти у Херсонській області.

читайте такожВключення Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу до складу РФ: у Путіна відкрито заявляють про "нові плани"Зокрема, він вибухнув словами про те, що вихід з Дніпро-Бузького лиману заблоковано Очаковим. Порт закрито, а навігація лиманом небезпечна через мінування фарватеру українськими військами, які також приотопили декілька баржа в місці виходу з лиману до Чорного моря. Тому кораблі не можуть ані виходити, ані заходити як з Миколаєва, так і з окупованого Херсона. Ситуацію, мовляв, може бути "виправлено" після того, як російські окупанти захоплять Миколаїв та Очаків.

"Судноплавство почнеться, швидше за все, коли звільнять Миколаїв та безпосередньо Очаків", - стверджує Сальдо.

У відповідь спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук порадив колаборанту думати не про окупацію українських міст, а про пошук місця, куди він буде бігти після того, як Україна звільнить захоплений Херсон.

"Хочемо порадити колаборанту Сальдо починати думати не про захоплення нових міст, а про те, куди бігти з Херсона після деокупації", - підкреслив Братчук у своєму Telegram-каналі.

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Війна у Херсонській області

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. Українські військові на початку червня досягли успіху на північному напрямку і звільнили від російських окупаційних підрозділів понад 20 населених пунктів. Керівник ОВА Херсонщини Геннадій Лагута зазначив, що ЗСУ просуваються на південь області.

Пізніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що війська Росії намагалися відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка та Лозового. Противник зазнав серйозних втрат і змушений був відійти.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 5 червня заявили, що сили оборони України поступово відтісняють російських окупантів у Херсонській області і працюють над звільненням півдня регіону.

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