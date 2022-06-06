Окупанти несподівано покинули населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причину

Арестович / УНІАН і president.gov.ua

Росіяни покинули село Благодатне, яке знаходиться в 30 кілометрах від Херсона, для проведення перегрупування.

"Сьогодні російські війська покинули Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили Херсонський напрямок, Правобережне угруповання", - заявив радника глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

"Ми там конкретно поднависли над ними, і їм потрібно реагувати", - підкреслив Арестович.

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Ситуація в Херсонській області

Збройні Сили України проводять контрнаступні дії в Херсонській області. Українські військові на початку червня досягли успіху на північному напрямку і звільнили від російських окупаційних підрозділів понад 20 населених пунктів. Керівник ОВА Херсонщини Геннадій Лагута зазначив, що ЗСУ просуваються на південь області.

Пізніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що війська Росії намагалися відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка та Лозового. Противник зазнав серйозних втрат і змушений був відійти.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 5 червня заявили, що сили оборони України поступово відтісняють російських окупантів у Херсонській області і працюють над звільненням півдня регіону.

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