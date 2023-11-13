Росіян "викошують" тисячами: у РФ колосальні втрати під Авдіївкою – Барабаш

Число знищеної військової техніки російської армії на Авдіївському напрямку перевищують 400 одиниць, говорить Віталій Барабаш.

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Тривають інтенсивні бої за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Втрати російських окупантів у Авдіївці Донецької області перевищили ті, які вони зазнали у Вугледарі і Бахмуті, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Вони вже досягли трьох-чотирьох тисячі знищених росіян, сім-вісім тисяч окупантів отримали поранення. При цьому втрати техніки у загарбників – понад 400 одиниць, зазначив він в інтерв'ю Укрінформу.

"Це однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі. Ну і поранених там вже точно сім-вісім тисяч. Багато хто говорить, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати і в Вугледарі, і в Бахмуті", - сказав начальник Авдіївської МВА.

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При цьому він звернув увагу на те, що кількість знищеної військової техніки російської армії на Авдіївському напрямку перевищує 400 одиниць.

"По техніці, цифри (втрат - ред.) називають різні. Одні кажуть, що вони втратили понад 200 одиниць техніки, інші – понад 400. Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало близько 100 одиниць техніки і близько 60 з них було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищені", - додав Барабаш.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що окупанти зменшили атаки біля Авдіївки. Росіяни скидають на Авдіївку і в цілому по лінії фронту 500-кг керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розширення "сірої зони" може загрожувати оточенню Авдіївки. Основні бої, за словами військового ЗСУ, тривають в районі залізничної дороги. Росія перетворює місто на"купу будівельного сміття".

Найінтенсивніші бої, за спостереженням розвідки Естонії, тривають на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області.

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