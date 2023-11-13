Втеча росіян з Херсонщини: в ЦНС попередили про нову операцію Кремля

У Центрі національного оспротиву прокоментвали інформацію роспропаганди про виведення військ РФ з деяких районів Херсонщини.

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В ЦНС прокоментували інформацію про "перегрупування військ" росіян / Колаж Главред, фото: armyinform, ЦНС

Російська сторона веде інформаційну кампанію проти України та оголосила про "перегрупування військ" на Херсонщині, яке на даний момент не підтверджено. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС зазначають, що пропагандисти з Росії розпочали операцію з метою відволікання уваги від Сил Оборони України та оголосили про виведення своїх військ із тимчасово окупованих територій Херсонщини.

"Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - додають у Центрі національного спротиву. відео дня

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У ЦНС вважають, що відхід російських військ з Херсонщини – справа часу, й тому по факту "ми маємо лише передчасний реліз".

Бойові дії на лівобережжі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські пропагандисти, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомили, що російські війська на Херсонщині перейдуть "на більш вигідні позиції", але цю інформацію негайно спростували.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висунув прогноз щодо можливості стрімкого наступу ЗСУ та вказав, що це може відбутися після створення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Також, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, зазначив, що Сили оборони України створюють передумови для формування нового плацдарму для наступу на півдні.

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