Росіяни готові до третьої хвилі штурму: що задумали окупанти під Авдіївкою

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації повідомив, що штурми не припиняються ні вдень, ні вночі.

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Росіяни підготувалися до третьої хвилі штурмів / колаж: Главред, фото: Facebook, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські війська, скоріш за все, вже готові до третьої хвилі штурму Авдіївки у Донецькій області, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

"Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви техніки та особового складу. Скоріш за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку, тому що майже тиждень падав рясний дощ, ґрунти дуже важкі, й техніка не їде по таких ґрунтах", - розповів Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Водночас, за його словами, російські штурми не припиняються ні вдень, ні вночі.

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"Здебільшого, звичайно, що більше уваги у них на північ від міста", - додав начальник МВА.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Росія "поклала" у штурмах Авдіївки 7 тисяч солдатів. Російські окупанти зазнали великих втрат внаслідок "м'ясних" штурмів позицій ЗСУ на Авдіївському напрямку.

ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини. Українські сили просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного і утримують позиції в будинках у Кринках.

ЗСУ потужно пошкодили ракетний корабель РФ із "Калібрами". ЗСУ 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

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