Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, контрнаступ ЗСУ невигідний Україні - WSJ

Перехід в стратегічну оборону дасть змогу вберегти та відновити вже втрачені раніше сили і запаси ЗСУ, пише видання.

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Для ЗСУ буде вихідніше перейти в оборону, ніж в контрнаступ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Україні невигідно проводити контрнаступ ЗСУ. Українським захисникам слід перейти в стратегічну оборону. Про це заявили у The Wall Street Journal.

Там зазначають, що нині ситуація зайшла в глухий кут, який не дає змоги жодній стороні здійснити прорив. Водночас за даними видання, Україна нібито поступається Росії за всіма основними ресурсами, через що на Заході прийшли до висновку, що оборона вигідніша за контрнаступ.

Перехід у стратегічну оборону дасть Україні змогу відбивати атаки росіян і завдати ворогу більше шкоди. Видання також зазначає, що саме затримка з поставками зброї могла стати однією з причин невдачі українського контрнаступу. Тепер у України нібито немає зброї, яка могла б радикально змінити хід війни.

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"Враховуючи обмежену здатність України перехопити ініціативу на полі бою проти російських військ, деякі сторонні спостерігачі кажуть, що найбезпечнішим напрямком дій Києва є перейти до оборонної позиції та змусити Росію витрачати свої війська та обладнання в пошуках здобутків. Україна певною мірою скористалася таким підходом в Авдіївці", – пише видання.

Повідомляється, що проблеми з наступом є не лише в України, а й у росіян. Найкраще це помітно в Авдіївці, де ворог кидає на штурм величезну кількість окупантів, але "успіху" так і не досяг.

Експерт в американському Центрі військово-морських досліджень Дмитро Горенбург зазначив, що стратегія з переходом в оборону дасть Україні безпечнішу позицію і можливість відновити власні сили та запаси.

"Оптика захисту України може бути не ідеальною, але як військова стратегія в тривалій війні може мати сенс змусити росіян витратити свої ресурси, відновитися самим, а потім повернутися до наступу пізніше", — сказав Горенбург.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, генерал Олександр Тарнавський заявив про те, що Україна перейшла в контрнаступ на Мелітопольському напрямку і розповів про успіхи на півдні. Водночас українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки. Він також відзначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії, що входять до складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", за останню добу виконали 847 вогневих завдань.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розкрив, як ЗСУ зможуть потужно просунутись. Він розповів, якщо не буде додаткової техніки цього року, то навіть на відстань у 80 кілометрів буде дуже важко просунутися ЗСУ.

У Сухопутних військах розповіли про те, що російські окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку. Російські війська перейшли від пасивної оборони до активних дій, спрямованих на розвідку слабких місць української оборони.

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