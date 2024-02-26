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Росія все ще має перевагу в ракетах, але в України теж є успіхи - Гудименко

Яна Ставська
26 лютого 2024, 02:30
Війна в Україні продовжує змінюватися у бік роботизації, пояснив Гудименко.
Росія все ще має перевагу в ракетах, але в України теж є успіхи - Гудименко
/ Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На початку повномасштабного вторгнення Росія не була готова до серйозних боїв і зазнала великих втрат. Але зараз ситуація змінилася - окупанти оцінюють обстановку тверезіше, хоча РФ теж не вистачає зброї, впевнений молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

В інтерв'ю Главреду військовий зазначив, що "тепер картина війни стала такою, якою вона ще не була під час жодної з воєн на цій планеті - з FPV-дронами, роботами-кулеметників, саперами, тотальним використанням безпілотних апаратів для розвитку і стеження за силами противника, використанням безпілотних морських дронів-камікадзе, які вражають цілі від Кримського мосту до кораблів противника".

"Тобто картина війни продовжує змінюватися саме в бік роботизації. Це не означає, що класичні засоби ураження противника (наприклад, артилерія) втратили своє значення - це означає, що інші, сучасніші засоби ураження відіграють серйознішу роль у цій війні", - зазначив Гудименко.

Дивіться інтерв'ю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

За словами Гудименка, в деяких галузях, пов'язаних з війною, Росія вже обганяє Україну.

"У Росії набагато більша економіка, у неї набагато менше проблем з грошима, ніж у нас. У них є залежність в зброї від союзників - це факт, але на їхній території ще з радянських часів було досить багато виробництв снарядів, патронів, чого завгодно включно з літаками", - висловився військовий.

Україна мала такі потужності лише частково, і Росія має в цьому природну перевагу, пояснив він.

Гудименко нагадав, що РФ фактично може прострілювати своїми ракетами всю територію України, тоді як ми, на жаль, не дотягуємося до всієї території Росії.

"Все-таки РФ, по-перше, найбільша держава в світі, а по-друге, у нас поки немає ракет такої дальності, щоб дотягнутися до умовного Хабаровська. Тому перевага у них є, і якщо ми будемо говорити про виробництво чогось, то тоді краще сегментувати - окремо безпілотники, ракети, снаряди тощо. Десь перевага у них, десь - у нас, тому ми не повинні зараз говорити, що у Росії є перевага у всьому, тому що це банально неправда", - підсумував Гудименко.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) - український політичний діяч, лідер руху "демократична Сокира", у минулому-блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномастабного вторгнення в Україну-молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське об'єднання "мрія".

Контрнаступ ЗСУ і наступ Росії

Весняно-літня контрнаступальна кампанія, за визначенням окремих західних політиків та військових, не виправдала очікувань. ЗСУ ішли проти трирівневої лінії оборони росіян без належної техніки й підтримки авіації.

Водночас Росія скористалась падінням підтримки Україні на Заході і пішла у новий наступ на сході. У лютому російським військам вдалося витиснути ЗСУ з Авдіївки, наразі угрупування ворога нарощує просування довкола інших прилеглих населених пунктах.

13 лютого новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про перехід Збройних сил до "оборонного" етапу війни.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримання підготовлених рубежів оборони", - наголосив головком ЗСУ.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Юрій Гудименко
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