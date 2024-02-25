"Я вважаю - це зрада": Зеленський прокоментував свою "нелегітимність"

Президент України дав коментар про наклеп на свою адресу та акцент на "нелегітимному" президенстві.

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Зеленський прокоментував свою "нелегітимність" / колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс Президента

Сьогодні, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський дав коментар про свою "нелегітимність" з травня 2024 року, про яку так часто стали згадувати західні та внутрішні українські політики. На питання про те, як він до цього ставиться, Зеленський відповів на прес-конференції в рамках форму "Україна. Рік 2024".

"Це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, всередині України. Це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи і всі розвідки "Сімки" мають. Для всіх, в принципі, зрозуміло, що це програма росіян, всі проти цього, абсолютно всі", - відреагував Зеленський.

Також президент додав, що зовсім скоро подібне питання можна буде поставити президенту Франції Емманюелю Макрону, який буде в Україні і є найближчим з "Сімки". До того ж, за словами Зеленського, деякі інші представники Великої сімки розповіли йому і назвали імена тих, хто всередині України піднімає цей наратив.

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"Погана ідея. Я ставлюся до цього, як до зрадницької позиції щодо України. Однак погана ідея полягає в тому, що це конкретна програма, і є документи, які це підтверджують. Програма Російської Федерації", - відповів президент.

Глава України також розповів, що у деяких амерканских журналістів є інформація про те, які суми виділяються певним інституціям, щоб цю тему піднімати. Однак цю суму Зеленський не озвучив.

Що відомо про форум " Україна. Рік 2024" Форум " Україна. Рік 2024 " відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на запитання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. У рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Прес-конференція Володимира Зеленського

Як повідомляв Главред, чотири бригади українських військ, які готували для контрнаступальної операції ЗСУ влітку 2023 року, залишилися баз техніки, розповів під час прес-конференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024 " президент Володимир Зеленський.

Також, президент України повідомив, що в Україні пішов третій рік повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. 2024 рік стане переломним і від нього залежатиме формат закінчення всієї війни.

До того ж, Володимир Зеленський заявив про те, що поки не бачить ймовірності переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним. "Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість в цьому питанні", - підкреслив він.

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