Буде потужний вітер: у двох регіонах попереджають про серйозну небезпеку

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 26 лютого буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у східних та південно-східних областях. Там місцями швидкість вітру досягатиме 15-20 м/с.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: ventusky

Погода 26 лютого

В Україні 26 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер в цей день буде південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру.

"Температура у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла; у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму та на півдні Одещині до 14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 26 лютого в деяких областях буде дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -4...+4 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: meteoprog

Погода 26 лютого у Києві

У Києві 26 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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