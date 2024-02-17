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ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці: Тарнавський розповів про втрати РФ

Анна Ярославська
17 лютого 2024, 13:39
Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала близько 400 вогневих завдань.
Олександр Тарнавський, Авдіївка, ЗСУ
Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці та втрати РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Facebook, instagram/libkos

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті станом на 17 лютого.

За його словами, впродовж минулої доби на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, на захід від Бердичева і ще 5 атак - біля Первомайського та Невельського.

"Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала близько 400 вогневих завдань", - написав він у Telegram.

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Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи БПЛА). Зокрема, це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі.

Також Сили оборони України знищили два інші важливі об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Тарнавський повідомив, що українські військові займають позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Кілька українських військових потрапили в полон.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки. І все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, кілька українських військовослужбовців потрапили в полон", - додав бригадний генерал.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" і колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ї ОШБр "за гідний бій, який дали ворогові в Авдіївці".

За його словами, захисники України відходять на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару.

На Мюнхенській конференції безпеки 17 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

"Це професійне рішення - зберегти наших людей. І для нас це найголовніше завдання, бережемо наших людей, наших воїнів", - сказав він.

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