У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

Збройні сили України з боями відійшли на західні околиці Ласточкиного на Авдіївському напрямку, підтвердив у коментарі hromadske речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції, сказав він.
"Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони", - відповів Лиховій.відео дня
Втрата Ласточкиного
Раніше про імовірний відхід ЗСУ від населеного пункту писав експерт BILD Юліан Рьопке. За даними аналітика,російські війська увійшли в село Ласточкине, раніше ЗСУ відступили з села Степове на тому ж напрямку.
Водночас OSINT-спільнота Deepstate ще 24 лютого писала про окупацію села.
"Ворог окупував Ласточкине. Росіяни продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йшлося у повідомленні аналітиків.
Що відомо про селище Ласточкине?
Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.
Загарбання Авдіївки
17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.
Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.
The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.
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