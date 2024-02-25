У ЗСУ офіційно підтвердили відхід на західну околицю Ласточкиного: що кажуть

Окупанти продовжували рух на Авдіївському напрямку.

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Російські окупанти тиснуть на ЗСУ під Авдіївкою / Колаж Главреда. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, DeepState

Збройні сили України з боями відійшли на західні околиці Ласточкиного на Авдіївському напрямку, підтвердив у коментарі hromadske речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Українські військові відійшли, зайнявши підготовлені оборонні позиції, сказав він.

"Тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони", - відповів Лиховій. відео дня

Втрата Ласточкиного

Раніше про імовірний відхід ЗСУ від населеного пункту писав експерт BILD Юліан Рьопке. За даними аналітика,російські війська увійшли в село Ласточкине, раніше ЗСУ відступили з села Степове на тому ж напрямку.

Водночас OSINT-спільнота Deepstate ще 24 лютого писала про окупацію села.

"Ворог окупував Ласточкине. Росіяни продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йшлося у повідомленні аналітиків.

Що відомо про селище Ласточкине? Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

Загарбання Авдіївки

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

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