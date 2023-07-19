Росія вдарила по двох портах в Одесі: знищено зернові термінали

Вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору.

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РФ атакувала порти України / Колаж Главред, фото facebook.com/Ministry.for.restoration

Вночі, 19 липня, Росія вдарила ракетами і дронами по зернових терміналах і по інфраструктурі портів "Одеса", а також "Чорноморськ".

"Вночі, 19 липня, Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних і українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відзначається, що вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. В результаті удару були пошкоджені резервуари і причал Одеського порту.

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Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, атака на зернові термінали, є актом агресії проти миру.

"Мета російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання. Зернова і портова інфраструктура повинні бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - додав Кубраков.

Атака РФ 19 липня на південь України

19 липня, вночі, Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. В результаті вибухів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова і критична інфраструктура. Поранення отримали понад 10 осіб.

Ворожі "онікси" і Х-22 були спрямовані на портову і критичну інфраструктуру. Росіяни потрапили в зерновий і масляний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Президент України Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі і доручив посилити захист людей і портів.

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