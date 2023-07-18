"Я підскочила, всюди пил і дошки": в Одесі уламок ракети привалив пенсіонера в ліжку

Дружина постраждалого не змогла дістати його з-під уламків самостійно, тому покликала сусідів. Витягнути пенсіонера вдалося, коли прибули патрульні.

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В Одесі уламок ракети привалив пенсіонера в ліжку, чоловіка госпіталізували/ колаж: Главред, фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів на Одесу у ніч на вівторок, 18 липня, постраждав 74-річний мешканець міста. Уламки ворожої ракети влучили в будинок, де живе подружжя пенсіонерів. Господаря будинку привалило уламками, коли він спав у своєму ліжку.

Дружина постраждалого пані Валентина розповіла кореспондентам "Укрінформу", що вона прокинулася вночі від вибухів. У жінки є проблеми із зором, тому вона не відразу зрозуміла, що сталося, лише здивувалася, чому їхній будинок весь у пилу.

"Я підскочила, а все як у тумані. Я спочатку подумала, що це через поганий зір, мені нещодавно робили операцію на очі. Не розумію, звідки уламки, дошки", – розповіла жінка.

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Вона одразу побігла у другу кімнату, де спав її чоловік, і побачила, що він перебуває під уламками.

"Відразу побігла до чоловіка, він спав у сусідній кімнаті. Дивлюся, а його чимось придавило. Чи то діжка якась, не зрозуміла. Я спробувала її зняти з чоловіка, а Микола кричить: "Не чіпай, мені боляче", – розказала пані Валентина.

Тоді вона зрозуміла, що самотужки не зможе дістати чоловіка з-під уламків, і покликала на допомогу сусідів.

У Патрульній поліції Одеської області розповіли, що патрульні поліцейські першими прибули на виклик. Вони разом із сусідами витягли постраждалого з-під уламків і передали його медикам.

"На місці події патрульні побачили отвір у даху будинку. Зайшовши у приміщення, інспектори виявили громадянина, якого притиснуло залишком ракети й він не міг рухатись. Інспектори разом з сусідами потерпілого витягли чоловіка з-під уламків. Поліцейські викликали на місце всі екстрені служби та до приїзду медиків контролювали стан його здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Дружина постраждалого розповіла журналістам, що чоловіка госпіталізували. За її словами, у нього зламані ребра.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, 74-річний чоловік отримав множинні поранення, з якими його госпіталізували до лікарні.

Одеська обласна прокуратура повідомила, що вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) щодо нічного обстрілу Одеси, через який постраждав пенсіонер.

Ракетна атака РФ по Україні 18 липня

У ніч на 18 липня РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. В ОК "Південь" повідомили, що вночі РФ атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр". Запускали окупанти ракети з Чорного моря, їх збило ППО. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав чоловік похилого віку, його забрали до лікарні.

У Миколаєві минулої ночі також було голосно. Вибухи жителі міста чули близько 01:55. У місцевих пабліках уточнюють, що пролунали два вибухи, які можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 18 липня 2023 року російські окупанти атакували територію України з південного напрямку шістьма крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу "Shahed". Силами та засобами Повітряних сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БПЛА.

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