Зеленський назвав мету удару РФ по Одесі: доручив посилити захист людей і портів

Володимир Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на РФ.

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Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Одесі / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSODE, president.gov.ua

Ракетним ударом по Одеському регіону російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожна російська ракета – це удар не тільки по Україні, але і по всіх у світі, хто прагнуть до нормального і безпечного життя", - написав він в Telegram.

За його словами, військовим дано доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста і продовження нормального експорту українського зерна.

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Повідомлення в. Зеленського / t.me/V_Zelenskiy_official

Позиція Андрія Єрмака

Росія використовує терор Одеси, щоб створити внутрішні проблеми і голод в країнах Глобального півдня, організувати кризу біженців в країнах Заходу, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також країна-агресор РФ хоче ослаблення союзників і політичного втручання у внутрішні справи цих країн, написав він у Telegram.

"Росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виробляти без компонентів, вироблених на Заході і в країнах Азії. Нам потрібна системна відповідь", - підкреслив Єрмак.

В першу чергу, вказав він, необхідно посилити санкції, зокрема проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити.

"Чекаємо, що наші союзники готують рішення. Група Макфола-Єрмака надала свої пропозиції", - зазначив він.

Крім того, підкреслив Єрмак, реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї можна зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

Також необхідно збільшити поставки зброї для України.

"Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети – ось що потрібно Україні. Ми повинні вигнати РФ з нашої території", — наполягає Єрмак.

Він також нагадав, що формула миру президента Володимира Зеленського – єдиний шлях до завершення війни.

"І ми працюємо з країнами Заходу і Глобального півдня над єдиним розумінням Формули", — підкреслив він.

"Росія в майбутньому повинна бути нездатна до ведення війни. Це можна забезпечити економічними санкціями. Також російські активи повинні піти на відновлення України, а покоління росіян будуть розплачуватися за зло. Системна робота дозволить нам перемогти", - підсумував Єрмак.

Повідомлення А. Єрмака / t.me/ermaka2022

Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, в ніч на 19 липня в Одеському районі є потрапляння в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник і уражені два складських приміщення в різних локаціях.

Вісім дронів типу "Shahed-136" збито в небі над Одеською областю, ще два над Миколаївською. В результаті повітряних боїв і падіння уламків загорілися і пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблівської громади, постраждали двоє цивільних осіб.

Х-59 була збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику воронку, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільних особи травмовані. "Онікси" і Х-22 ворог направив на портову і критичну інфраструктуру.

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