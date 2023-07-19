У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи: що відомо

Минулої ночі російські окупанти атакували столицю дронами "Шахед". Сили ППО знищили ворожі БПЛА ще на підступах до міста.

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Минулої ночі в Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі 19 липня в Україні оголошувалася повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що були зафіксовані пуски ударних дронів та крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Вибухи прогриміли в Київській області, в Одесі та Запоріжжі.

Крім того, про вибухи в Харкові та області писали місцеві пабліки. Там сили ППО працювали по дронах-камікадзе. У Херсоні, попередньо, є влучання "Шахедів".

Дивіться відео - Кримські пабліки показали кадри запуску ракет по Україні минулої ночі:

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Вибухи в Одесі

В Одесі прогриміло кілька вибухів близько першої години ночі. Про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях повідомив в Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте і не викладайте роботу сил ППО!" - написав чиновник.

Моніторингові канали повідомляли, що в Одеській області окупанти могли застосувати ракети типу Р-800 "Онікс", випущені з БРК "Бастіон".

Вибухи в Києві

Минулої ночі російські окупанти атакували столицю дронами "Шахед". Сили ППО знищили ворожі БПЛА ще на підступах до міста. За попередніми динним, обійшлося без жертв і руйнувань.

"Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одеська область - особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed". Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила та знищила всі ворожі дрони. Попередньо, без жертв і руйнувань, але дані ще уточнюються"" - написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

Вибухи в Запоріжжі

У ніч на 19 липня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги, передає Суспільне.

У місцевих Telegram-каналах повідомляли щонайменше про три вибухи. Перший стався близько 02:06.

В ОВА закликали городян не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

За попередніми даними, у бік Запоріжжя ворог запустив ракети С-300.

Як повідомляв Главред, в ніч на 18 липня російські окупанти атакували Україну - у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що російські окупанти атакували територію України з південного напрямку шістьма крилатими ракетами "Калібр" і 36 ударними дронами типу "Shahed".

Нагадаємо, днями керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні.

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