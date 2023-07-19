Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

Армія Росії хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-namagayutsya-atakuvati-portovu-infrastrukturu-odesi-gumenyuk-10486780.html Посилання скопійоване

Окупанти завдали ударів по Одесі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram, ua.depositphotos.com

У ночі 19 липня російська армія масовано атакувала південь України. Зокрема, окупанти завдали ударів по Одесі та області, керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла деталі.

За її словами в ефірі FreeДом, армія РФ хоче максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни "намагаються атакувати портову інфраструктуру", аби завадити роботі порту.

"Ситуація на півдні дуже напружена, складна. Цієї ночі ворог постарався ускладнити нам її максимально, не заспокоївшись на попередньому нічному ударі. Зокрема, по порту, інфраструктурі. У цю ніч знову зробив спробу атакувати південні регіони. Знову акцент зміщується в бік зернового коридору, в бік потенціалу регіону бути житницею. Щоб Одеська область не мала такої можливості", - розповіла Гуменюк.

відео дня

Атака Росії по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти атакували столицю дронами "Шахед". У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи. Сили ППО знищили ворожі БПЛА ще на підступах до міста. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що були зафіксовані пуски ударних дронів та крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет.

У Миколаєві та Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа. У Херсонській та Миколаївській областях була загроза застосування ударних БПЛА, а в Запорізькій - ракетна загроза.

Більше цікавих новин: