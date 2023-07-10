'Як площа Одеси': ЗСУ звільнили вже 169 квадратних кілометрів

За минулий тиждень на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на понад один кілометр.

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ЗСУ активно наступають на трьох напрямках / колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Мінобороны РФ

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів про успішне ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках - 8,6 кілометрів. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометів квадратних української землі", - йдеться у дописі у Facebook.

У Генштабі повідомили, що від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі, а це приблизно співмірно з площею міста Одеса. На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

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На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри української землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Росія не справляється із наступом ЗСУ та стягнула війська з усієї країни. Для стримування контрнаступу Сил оборони України, країна-окупант Росія стягнула військові формування з усієї країни.

ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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