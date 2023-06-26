РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

У ніч на понеділок, 26 червня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування російськими окупантами ракет і дронів. В Одесі прогриміли вибухи, працювали сили ППО.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Херсонській областях була ракетна небезпека - загроза застосування балістичного озброєння.
У Кіровоградській, Ніколавівській, Київській, Одеській областях – загроза застосування ворогом ударних БПЛА.
Вибухи в Одесі
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Facebook: "Країна-терорист атакує Одеську область. Сили нашої оборони працюють".
Після оголошення повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.
"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", - писало видання Думська.
В ОК "Південь" повідомили, що йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, зокрема, над містом.
Ракетні та дронові удари РФ по Україні
У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.
У ніч на 24 червня країна-агресор і окупант РФ завдала ракетного удару по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці. Є загиблі та постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.
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