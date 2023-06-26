РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

У ніч на 26 червня після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування РФ крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.

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Минулої ночі в Україні була загроза ракетного та дронового удару з боку окупантів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence.ua

У ніч на понеділок, 26 червня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування російськими окупантами ракет і дронів. В Одесі прогриміли вибухи, працювали сили ППО.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Полтавській, Херсонській областях була ракетна небезпека - загроза застосування балістичного озброєння.

У Кіровоградській, Ніколавівській, Київській, Одеській областях – загроза застосування ворогом ударних БПЛА.

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Вибухи в Одесі

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Facebook: "Країна-терорист атакує Одеську область. Сили нашої оборони працюють".

Після оголошення повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.

"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", - писало видання Думська.

В ОК "Південь" повідомили, що йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, зокрема, над містом.

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

У ніч на 24 червня країна-агресор і окупант РФ завдала ракетного удару по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці. Є загиблі та постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.

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