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РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину

Руслана Заклінська
12 серпня 2026, 10:41
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Російські окупанти змінили тактику застосування північнокорейських балістичних ракет KN-23.
РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину
ISW розкрив нову схему застосування ракет KN-23 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, KCNA

Коротко:

  • Росія змінила тактику застосування КН-23
  • Москва випробовує та вдосконалює КН-23
  • РФ отримала від КНДР щонайменше 40 ракет

Росія змінила тактику застосування північнокорейських балістичних ракет КН-23 проти України. Замість масованих залпів окупанти запускають їх поодинці під час комбінованих ударів. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW вважають, що російські війська можуть використовувати невелику кількість КН-23 під час ударів разом з іншими видами озброєння. Ймовірно, така тактика дозволяє російським військовим випробовувати північнокорейські ракети та працювати над підвищенням їхньої точності.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня повідомив, що війська країни-агресора застосували ракету КН-23 під час удару по Запоріжжю. Це вже не перший випадок використання такого озброєння останнім часом.

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину
Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

У ніч проти 30 липня Росія також завдала удару ракетою КН-23 по Дніпропетровській області. Атака стала першим застосуванням цієї ракети російськими військами з літа 2025 року.

Однією з причин обмеженого застосування КН-23 може бути низька точність попередніх партій ракет, отриманих Росією від Північної Кореї. За оцінками ISW, Москва співпрацює з Пхеньяном над удосконаленням цієї зброї. Поодинокі пуски можуть бути частиною процесу випробування та коригування ракет.

Скільки КН-23 отримала Росія від КНДР

Українські чиновники повідомляли, що Північна Корея передала Росії щонайменше 40 балістичних ракет КН-23. Водночас наразі російські війська застосовують їх у дуже невеликих кількостях, що може свідчити про спроби зберегти запас ракет і водночас перевірити їхні можливості.

На думку аналітиків ISW, отримання КН-23 дозволяє Росії поступово збільшувати кількість балістичних ракет, які вона може використовувати для ударів по Україні. Крім того, застосування північнокорейських ракет може дозволити російським військам економити власні дефіцитні боєприпаси, зокрема ракети для комплексів С-400 та "Циркон".

РФ почала запускати ракети з КНДР по одній: в ISW розкрил причину
Циркон / Інфографіка: Главред

Чому РФ почала використовувати ракети з КНДР - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив активізацію використання Росією північнокорейських ракет KN-23 скороченням власного виробництва балістики після українських ударів по російському військово-промисловому комплексу. За його словами, раніше РФ могла виробляти близько 60 балістичних ракет на місяць, однак після ударів цей показник знизився.

Він пояснив, що раніше Росія могла використовувати десятки балістичних ракет під час одного удару, але для цього їй довелося залучати стратегічний запас, який, за оцінкою Коваленка, становив близько 200-300 ракет і створювався на випадок потенційної війни з НАТО.

"Вони вже залізли у стратегічний запас і не хочуть використовувати виключно російські ракети. Тому змушені використовувати KN-23", - наголосив глава ЦПД в ефірі 24 каналу.

Північнокорейські ракети KN-23 - новини за темою

Нагадаємо, ГУР повідомило про розміщення північнокорейського ракетного підрозділу у Воронезькій області. За даними розвідки, до підрозділу можуть увійти близько 90 військових, приблизно 120 ракет і шість пускових установок.

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив про перше застосування північнокорейської ракети KN-23 під час удару поблизу Кривого Рогу. Від удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а друга ракета розірвалася в полі приблизно за 3,5 кілометра від місця влучання першої.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що особливу загрозу становлять балістичні ракети KN-23, які Росія отримує від Північної Кореї.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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