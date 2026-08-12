РФ змінює тактику ударів: українців попередили про щоденну ракетну загрозу

Мусієнко назвав міста, які знаходяться під прицілом РФ і не виключив ранніх ударів по енергетиці.

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РФ робить ставку на балістику та реактивні дрони / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Удари малою кількістю ракет можливі щодоби

Причина - сповільнення постачання PAC-3 для Patriot

Атаки по енергетиці можливі ще до холодів

Країна-агресор Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями. Про це заявив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, ймовірна причина такого поспіху - сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для комплексів Patriot, чим противник намагається скористатися як тимчасовим "вікном можливостей".

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Він наголосив, що географія цілей при цьому виходить далеко за межі столиці. Крім Києва, який постійно залишається в полі зору окупантів, під балістичними ударами регулярно опиняються Запоріжжя, Харків та Дніпро.

Крім того, змінилася й сама арифметика обстрілів: замість трьох-чотирьох великих хвиль на місяць мова може йти вже про п'ять-шість масштабних запусків, а поодинокі пуски стали фактично щоденною практикою.

"Якщо говорити про 2, 3, 4, 5 ракет, то ворог практично кожну добу може завдавати ударів, пробувати завдавати", - зазначив Мусієнко.

РФ все частіше використовує реактивні дрони

Паралельно противник дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники та ракету-дрон "Бандероль".

За оцінкою експерта, така зміна арсеналу має конкретне бойове призначення - ускладнити роботу української протиповітряної обороні.

"Такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам", - вказує він.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Росіяни можуть почати атакувати енергетику

Окремий сценарій, який експерт не виключає - перенесення акценту на енергетичні об'єкти вже зараз, без очікування опалювального сезону.

Однак Мусієнко підкреслив, що накопичення значних ракетних резервів у РФ наразі не фіксується: противник фактично витрачає те, що встигає випустити промисловість.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

РФ зібрала дрони і готує нову масовану атаку

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що країна-агресор Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.

Зазначається, що дані дрони ворог може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 12 серпня Росія атакувала Україну реактивними дронами. Зокрема, на Київщині у Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель.

У ніч на 12 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. В результаті ворожих ударів у "Епіцентрі" спалахнула пожежа. Крім того, 1200 споживачів залишилися без світла.

11 серпня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. У результаті атаки робота газовидобувного об’єкта в Полтавській області зупинена.

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Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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