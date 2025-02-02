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Росіяни створили безпілотник-"убивцю" для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози

Юлія Закрепа
2 лютого 2025, 08:26
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Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські гелікоптери Мі-8 над Чорним морем ракетами.
Росіяни створили безпілотник-'убивцю' для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози
РФ почала протидіяти українським морським дронам / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Головне із матеріалу:

  • РФ використала безпілотник для знищення українського морського дрона
  • Чому Росія боїться запускати гелікоптери у районі Чорного моря

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі.

Міністерство оборони Росії 1 лютого повідомило, що Чорноморський флот використав безпілотник для знищення українського військового морського дрона, йдеться у звіті ISW.

відео дня

Російські військові блогери стверджують, що ЧФ Росії запустив ракети з безпілотника типу "Оріон" російської компанії "Кронштадт" із невстановленого військового морського об'єкта.

Цей удар може бути першим задокументованим випадком використання російськими силами військового морського об'єкта для розгортання безпілотних літальних апаратів, що здатні знищувати українські військові морські безпілотники.

Росіяни створили безпілотник-'убивцю' для морських дронів ЗСУ: в ISW розкрили загрози
Що відомо про дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Водночас, інший російський блогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (ТКБ-1030), що запускаються з дрона. Це дасть змогу ефективніше боротися з можливостями морських безпілотників українських Сил оборони, які зробили надто ризикованим використання гелікоптерів у районі Чорного моря.

"Українські сили продемонстрували свою здатність збивати російські гелікоптери Мі-8 над Чорним морем ракетами, запущеними з ударних морських безпілотників Magura V5. Удар ЧФ РФ 1 лютого свідчить про те, що російські сили розробили новий метод, щоб спробувати нівелювати цю адаптацію українських морських безпілотників", - йдеться у звіті ISW.

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