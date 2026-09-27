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РФ атакувала ринок "Столичний" під Києвом: є загиблі та багато поранених, вирує пожежа

Інна Ковенько
27 вересня 2026, 22:07
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Внаслідок ворожого удару на ринку спалахнула масштабна пожежа.
РФ поцілила по ринку
РФ поцілила по ринку "Столичний" під Києвом / Колаж: Главред, фото: скриншот

Ви дізнаєтесь:

  • РФ вдарила по ринку "Столичний" у Софіївській Борщагівці
  • Після влучання на території ринку спалахнула масштабна пожежа
  • Є загиблі та багато поранених

Росія ввечері 27 вересня знову тероризує Київ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у ринок "Столичний". Про це повідомляє виконувач обовʼязків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

"У Софіївській Борщагівці внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксовано влучання на території ринку "Столичний". На місце прямують усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Попередньо, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждалих отримують допомогу від медиків, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Водночас Київська облпрокуратура повідомляє про щонайменше 10 поранених.

  • Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня
    Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня Фото: прокуратура
  • Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня
    Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня Фото: прокуратура
  • Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня
    Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня Фото: прокуратура
  • Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня
    Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня Фото: прокуратура
  • Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня
    Наслідки атаки на ринок "Столичний" 27 вересня Фото: прокуратура

Яка мета затяжних атак на Київ - думка експерта

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко переконаний, що тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в містах, розташованих у тилу.

"Це мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема, бо від нас залежить: як нам адаптуватися до таких умов, у які нас ставить противник", - наголосив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби Росія застосувала проти України 277 ударних дронів різних типів, зокрема 155 реактивних. У Києві пошкоджені два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку.

Раніше повідомлялося, що РФ з ночі тероризує а Київ ударними дронами. Пожежі спалахнули у кількох районах столиці, є загиблі. Найбільший мобільний оператор України "Київстар" повідомив про пошкодження будівлі головного офісу компанії на вул. Дегтяревській у Шевченківському районі.

Главред писав, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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