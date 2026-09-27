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РФ нагромадила десятки ракет: у Мережі дізналися про підготовку масованого обстрілу

Олексій Тесля
27 вересня 2026, 23:35
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Удар балістичною зброєю РФ по Україні можливий уже в ніч на понеділок, 28 вересня.
вибух,
Росія може завдати удару балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, скріншот

Головне:

  • Ворог готує удар балістичними ракетами
  • РФ може використати близько 20 ракет

Країна-агресор РФ готує новий масований удар по Україні із застосуванням балістичних ракет.

Про таке попередження йдеться у повідомленні в Telegram профільного моніторингового ресурсу Є-Радар.

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Згідно з опублікованими даними, удар балістичною зброєю РФ по Україні можливий вже в ніч на понеділок, 28 вересня.

"Отримано попередження щодо можливого обстрілу столиці балістичною зброєю в ніч на 28.09", - зазначається в повідомленні.

Разом з тим також публікується інформація про те, що під час удару РФ може використати близько 20 ракет.

"Загалом готово до застосування близько 20 балістичних ракет різних типів", - додали в Є-Радар.

РФ нагромадила десятки ракет: у Мережі дізналися про підготовку масованого обстрілу
/ Главред

Росія накопичує ракети для нового удару - Bloomberg

В останні тижні Росія змінила характер повітряних атак на Україну: кількість застосовуваних балістичних ракет помітно зменшилася, тоді як використання реактивних безпілотників, навпаки, збільшилося. Як повідомляє Bloomberg, така динаміка може свідчити про прагнення Москви зберегти частину найпотужніших ракет для можливих масштабних атак у зимовий період.

Балістичні ракети становлять серйозну загрозу для української інфраструктури завдяки високій швидкості та значній руйнівній силі.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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