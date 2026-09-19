Реактивний дрон влетів у ТЦ: перші подробиці атаки РФ на Дніпро

Росіяни вдарили по ТЦ "Новий континент" у Дніпрі.

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/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У суботу, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Проце повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У місті зайнялася пожежа. Інформація щодо постраждалих з'ясовується", - заявив він.

Перед атакою Повітряні сили попереджали про рух реактивного безпілотника над Дніпром та закликали мешканців перебувати в укриттях.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удару зазнав торговельний центр "Новий континент". На місці, за їхніми даними, горить фасад будівлі.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що російські окупанти атакували торговий центр у місті.

"Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах.Ще раз нагадую: будьте максимально уважними до сповіщень Повітряних Сил, реагуйте на тривоги та бережіть себе", - наголосив Лукашук.

Згодом Ганжа уточнив, що через атаку росіян на Дніпро двоє людей дістали поранень.

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